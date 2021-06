Luego de mantener al público a la expectativa, la conductora Tania Rincón reveló que dio positivo a Covid-19 tras una serie de contagios suscitados entre los participantes del reality “Guerreros”.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora compartió su condición de salud y confirmó el rumor que ella había sido una de las personas del programa en dar positivo a coronavirus.

“Les comunico que se tomó la decisión de que saliéramos del aire toda esta semana por varios casos de Covid que se confirmaron. Entre esos casos estoy yo, di positivo hoy, me siento muy bien, perfecta, con sentimientos encontrados”, señaló.

A pesar de su resultado, Tania Rincón se apresuró a tranquilizar a sus seguidores, afirmando que no ha presentado ningún síntoma y gracias a esto su enfermedad podría evolucionar de manera favorable.

“Por un lado estoy agradecida que no me ha dado tan duro. Desde el viernes comencé a sentir un poco de comezón en la garganta. Sin embargo, no le di importancia porque saliendo de Guerreros me salía sin chamarra, como que no me abrigaba tan bien y a lo mejor estaba lloviendo esos días y demás. Dije: ‘quizás fue eso'”, expresó la famosa de 34 años.

Tania Rincón habla sobre “Guerreros”

De acuerdo a Tania, cuando surgió la posibilidad de estar contagiada, se realizó una prueba doméstica y la mañana del 14 de junio se realizó la prueba de laboratorio.

“Hablé con el pediatra de mis hijos, y me dijo que me hiciera una prueba de laboratorio, me la hice y me entregaron resultados. Evidentemente salí positivo, desde ese momento me aislé; mis hijos están con su papá“, añadió.

Para finalizar, Tania Rincón se mostró triste por el número de contagios en la producción de Guerreros, pues destacó que siempre se siguieron los protocolos de seguridad necesarios.

“A nombre de toda la familia Guerreros nos sentimos tristes, habíamos tomado medidas fuertes. Nos estaban haciendo pruebas muy seguido, apenas nos habían hecho una en la semana, y no por eso nos dejábamos de cuidarnos“, concluyó.

