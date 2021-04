Este jueves 29 de abril se cumplen 16 años del fallecimiento de una de las actrices más queridas de México, Mariana Levy. Por esta razón, su madre Talina Fernández, quiso hacerle un breve homenaje en el que le dedicó un emotivo mensaje que terminó por hacerla romper en llanto.

Fue durante la emisión matutina de Imagen Televisión, “Sale El Sol”, que Talina Fernández leyó una carta a su hija para recordar su paso por esta Tierra.

Ante el conmovedor mensaje de la Dama del buen decir, ni ella ni los conductores del programa pudieron aguantarse el llanto.

“Hoy hace 16 años que te fuiste de nuestra vida. ¿Cómo se puede entrar en la zona del dolor y poner lo que siente el alma? Tuve la fortuna de abrazarte en la escalera de tu casa y decirte todo lo que eras para mí. Para nosotros. Era tu cumpleaños 39 y cómo saber que era una semana antes de tu partida”, comenzó a recitar Fernández.

Además, la actriz de “Muchachitas” mencionó que a pesar de su inesperada partida, siempre le dijo en vida lo mucho que la amaba.

“Te llevé unos aretes de rubíes, que eran de mi mamá. Tú eras educada, no eras ostentosa y los aretes te encantaron. Y yo sin pausa en el amor, te abracé y sí pude decirte todo lo que eras para mí, no me quedé con ganas de decir nada“.

“Platicábamos y nos poníamos al día. Cómo nos dolió la muerte de Roberto Chemer, tu pediatra y el pediatra de tus hijos y compañero mío del Colegio Alemán. Fuimos juntas a un concierto luctuoso, abrazadas. Qué extraño destino que te murieras 15 días después, frente a su consultorio, a donde te llevaron en brazos para reanimarte. Ya te habías ido”, agregó.

Te puede interesar:

Talina Fernández rompe en llanto durante un programa en vivo; esta fue la razón

Talina Fernández llora al recordar a su hija Mariana Levy

“El velorio en mi casa fue acompañado con canciones que te encantaban de Pancho Céspedes, ‘Esta vida loca, loca, loca’. Y yo ahí, junto al féretro y tú volando hacia lo desconocido. No recuerdo más que la insistente consigna de cuidar a María, a tus hermanos que vivían la misma pena, no los pude consolar. A mi mamá tampoco. Qué egoísta somos en el dolor”, dijo entre lágrimas la conductora.

Asimismo, en la recta final de su mensaje, Talina Fernández recordó algunos de los mejores y más divertidos momentos que vivió junto a Mariana Levy.

“En tu vida nos divertimos mucho. Yo te hacía vestidos de princesa. Más tarde, en Egipto te quisieron comprar y no te vendí porque no tenía a dónde guardar a los camellos. París fue bueno con nosotros. También fuimos a China, España, Bali, Singapour, Hong Kong y tantos otros países, además de la República Mexicana”.

“En fin… no te tengo cerca, no te tengo para abrazarte, para olerte a tu perfume y para que me digas que soy un dolor punzante en el cul* . Estás aquí, en los recuerdos, dentro de mi, estás en tus hijos, en tus hermanos, en cada espacio, cada olor, cada amigo, cada música. Me envuelves en una nube de amor y te espero cuando nos vayamos juntas, volando, para seguirnos amando. Gracias Dios por 39 años de Mariana Levy en mi vida”, concluyó la Dama del Buen Decir.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.