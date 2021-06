Tachan a José Eduardo Derbez de “mala copa” y lo acusan de robarse un celular

La estrella del reality “De Viaje con los Derbez”, José Eduardo Derbez, se volvió tendencia luego de que el fin de semana fuera señalado por un representante musical tras haberle “robado” su celular en una fiesta.

La polémica acusación se dio a través de la cuenta de Twitter de Renato Francis, representante de la agrupación CNCO.

De acuerdo con el presunto afectado, la noche del viernes 4 de junio, José Eduardo se llevó su celular “por equivocación”, y además señaló que el hijo de Eugenio Derbez tiene un problema con el alcohol.

Sin embargo, la cosa no acabo allí. Francis se encargó de etiquetar a José Eduardo Derbez y utilizó el hashtag “AdemasDeBorrachoTranza”, mismo que desató controversia en la plataforma.

“Oigan!! Cómo ven que ayer en su peda #JoséEduardoDerbez se llevó mi celular de la mesa ‘POR EQUIVOCACIÓN’ 🤔”, se lee en el tweet contra el actor.

Además, Renato Francis habló sobre los problemas de alcoholismo que según él, enfrenta el hijo de Victoria Ruffo: “De muy mal gusto tu borrachera bro… Intérnate, no está padre tu alcoholismo. Si no lo controlan, no lo consuman amigos. #AdemasDeBorrachoTranza”, concluyó.

No pasó mucho tiempo antes de que los internautas reaccionaran a las acusaciones hechas en contra de José Eduardo Derbez. Mientras unos tacharon de mentiroso a Renato, otros aseguraron que el actor tomó intencionalmente el celular pues tendría problemas de cleptomanía.

Varias horas después, Renato Francis reveló que sí recuperó su celular y logró aclarar el malentendido con Derbez, aunque no detalló en qué términos o a qué arreglo llegó con el famoso.

