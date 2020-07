Sylvia Pasquel tiene severos problemas económicos. Se une a la lista de famosos que están sufriendo los estragos de la falta de trabajo por la pandemia

Resulta y resalta que Sylvia Pasquel se une a la lista de famosos que están sufriendo los estragos de la falta de trabajo por la pandemia, y debido a que su foro artístico se encuentra cerrado, atraviesa por fuertes problemas económicos.

“Ahorita yo traigo un pleito con la luz y el agua porque como los medidores están adentro, pues me siguen cobrando la última lectura, entonces el foro sigue pagando 6 mil pesos de luz, cuando hace 4 meses que no trabaja, no hay nadie, que no hay ni un gasto ni de luz ni de agua”.