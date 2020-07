Sylvia Pasquel ¿por qué ocultó la muerte del papá de Stephanie Salas?. Al parecer, la decisión fue tomada por Silvia Pinal quien mantenía la custodia de Stephanie…

Hace unos días Stephanie Salas reveló que vivió una experiencia traumática cuando su mamá, Sylvia Pasquel decidió ocultarle que su papá Mike había muerto.

Por lo que ahora fue la hija de Silvia Pinal la que decidió ‘romper el silencio’ para revelar por qué decidió no contarle de inmediato la noticia a la intérprete de Ave María .

“Por un tiempo se me ocultó la muerte de mi padre y me enojé porque cómo es posible que nadie me haya avisado, que no lo puede ir a despedir”, fue el sentir que expresó Stephanie , en entrevista con el programa Ventaneando , que ayer le dio el derecho de réplica a la hija de Rafael Banquells .

Sylvia no dudó en responder:

“En el momento que me enteré que Mike estaba muerto, estaba de gira con Vaselina en Guadalajara; entonces me fui a Mazatlán, estuve en su velorio y en el entierro, y me tuve que regresar a mi gira; mi hija se enteró dos o tres días después, no fue tanto tiempo”.

Pasquel aseguró que Stephanie ‘no podía ir a Mazatlán, no había cómo, se estaba quedando con mi mamá y ella me dijo:

“No me parece pertinente que una niña de nueva años vaya a ver que su papá se murió’; tampoco fue de no traerla para que no estuviera, era un poco complicado llevarla o que viajara sola”.

Sylvia explicó que en aquel entonces su hija estaba bajo la custodia de Silvia Pinal y ‘mi mamá tomó la decisión de que no era propicio que fuera, no puedes resolver las cosas como los demás quisieran’, y reiteró una vez más de que ‘no había manera de que ella viajara sola a Mazatlán y así se dieron las cosas’.

La actriz de cine y teatro expresó que cuando afrontó a Stephanie para revelarle que su papá había muerto, ‘traté de hacerlo de la manera más amorosa posible’.

Sylvia Pasquel ¿por qué ocultó la muerte del papá de Stephanie Salas?

Durante la entrevista que Pasquel le dio al programa de Azteca Uno también trató el tema del final de la exclusividad de Pinal con Televisa .

Sylvia se encuentra en la promoción de su próxima obra de teatro Nahui Olin, virgen perversa , lo que significa una reinvención en su carrera:

“Fue muy amiga de Diego Rivera y de su esposa, aparece en muchos cuadros de él. (La obra) es para conocer a esta gran mujer y pintora mexicana a la que todavía no le hacemos justicia”, finalizó.

