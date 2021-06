La tarde-noche del pasado 18 de junio comenzó a circular a través de redes sociales que la actriz Silvia Pinal había fallecido, por lo que Sylvia Pasquel decidió desmentir los rumores y revelar su verdadero estado de salud. ¡Sigue leyendo para enterarte!

En un breve pero contundente video, la también actriz se mostró molesta ante los rumores y pero aseguró que es falso lo que se dice de Silvia Pinal y que la actriz se encuentra en perfecto estado de salud.

“Amigos qué pena que tenga que hacer este video para desmentir lo que anda circulando en las redes, sobre el fallecimiento de la señora Silvia Pinal; esto no es cierto, mi mamá está perfectamente bien de salud”, señaló.

Para sustentar sus declaraciones, Pasquel reveló que Doña Silvia Pinal se encuentra muy feliz festejando el cumpleaños de su nieta Michelle Salas.

“En este momento celebrando el cumpleaños con su bisnieta Michelle y Camila, y Stephanie, están todas juntas en un restaurante comiendo y celebrando. Mi mamá está mejor que nunca, está preciosa, está hermosa, está saludable”, aseguró.

Silvia Pinal está mejor que nunca, asegura Sylvia Pasquel

Para concluir, la mamá de Stephanie Salas recalcó que su mamá está mejor que nunca, pues está rodeada de su familia que la cuida y llena de amor.

“Está viviendo estos momentos de su vida tan maravillosos y sobretodo con el amor y en compañía de toda su familia, así que no crean esas mentiras y qué mala onda de las personas que inventan esas noticias tan desagradables. Hay Silvia Pinal para rato así es que no se preocupen y dejen de estar inventando esas cosas tan feas. No está padre”, finalizó.

El clip publicado en Twitter e Instagram causó revuelo entre los fanáticos de Silvia Pinal, muchos señalando que es una pena que “a cada rato anden reportando muertes sin razón aparente”.

“Que fea gente ,lo que es no tener nada que hacer”; “Lo bueno es que su señora mami está bien Dios las bendiga!!!”; “Que flojera estar respondiendo a esa gente basura”, se lee en la plataforma.

