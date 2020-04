Sylvia Pasquel confiesa que no puede visitar a Silvia Pinal por COVID-19. La gran actriz sufrió una caída dentro de su hogar.

Ante la pandemia del coronavirus ha provocado que las personas no salgan de sus casas para no contagiarse, así como evitar ir a hospitales sino es necesario.

Quien se encuentra en el hospital es doña Silvia Pinal, luego de que el día 23 de abril del 2020 sufriera una caída en su recamara cuando se enredó con el tapete, por lo que se fracturó la cadera.

Así lo informó su primera hija, la también actriz Sylvia Pasquel, quien dijo que la caída ocurrió alrededor de las 16:00 horas y que el estado de salud de su madre no es grave:

“Mi mamá está delicada, no grave. Ya sabes como es mi mamá, riéndonos, está de buen estado de ánimo, bromeamos”, dijo en entrevista Flor Rubio en su programa de radio.

También la actriz explicó que el médico que operó a su hermana Alejandra Guzmán de la cadera será el mismo que intervendrá a su mamá:

“Le van a poner una cadera de titanio. Es una operación delicada, sí, pero no es una operación grave ni que ponga en riesgo la vida de mi mamá”, comentó.

Asimismo, la actriz de 70 años de edad dijo que se requiere sangre no para su mamá, sino como medida que pide el hospital Ángeles de Interlomas:

“Lo que pedimos es sangre O negativo; porque el hospital te exige cuando haces una operación que consigas donadores de sangre no porque mi mamá esté en peligro, es un mero trámite del hospital, quiero aclarar, para que no vayan a pensar que mi mamá está muy grave”, explicó.

Sin embargo Sylvia rompió en llanto a revelar que no podrá acudir a ver a su mamá, debido a que ella se encuentra en Acapulco, Alejandra en Huatulco, el único que está en la CDMX es su hermano Luis Enrique.

Otra de las razones por las que lloró la actriz fue que debido a su edad no le permiten entrar al hospital ante la pandemia del coronavirus que se vive en el país:

“Yo con las pestañas de punta porque estamos en lo peor de la pandemia. Yo no soy una persona que le permitan entrar al hospital por mi edad. No puedo hacer nada. Me esperaré hasta que esto pase, ir a México y estar al pendiente de mi mami”, comentó.