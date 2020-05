Susana Zavaleta es acusada de escupirle a un trabajador. Además es señalada como una persona prepotente y con muy mal carácter.

Aunque no se especifica cuando ocurrió el incidente, se sabe que una de las medidas de contagio es por la saliva, por lo que se tiene que evitar una sana distancia para los fluidos que salen de tu boca no alcancen a los demás.

Después de haber estado alejada por un rato de los escándalos, pues todo indica que ha vuelto, Susana Zavaleta ha sido acusada de haberle escupido a uno de sus trabajadores.

Al menos así lo ha revelado en un hilo de Twitter el diseñador y estilista de algunas famosas José Ramón Hernández quien comentó que en alguna ocasión trabajó con la actriz, ella lo escupió en la mano.

Todo porque a Susana no le agradó el vestuario que el diseñador había escogido para que lo utilizara en una sesión de fotos, por lo que ella en su molestia le escupió la mano:

“Se puso muy pesada y cortó muy pronto las fotos del primer cambio. Al terminar le dije que estaba para apoyarla, me acerqué y estiré mis manos para que me entregara los aretes. Se los quitó, los aventó y me escupió en las manos”, comentó,

Luego de la terrible acusación Susana Zavaleta así se ha defendido, asegurando que ella es una de las personas que siempre habla de frente:

“Yo nunca he sido grosera. Hay gente que se quiere hacer publicidad por medio de estas cosas, yo nunca he salido encuerada en una revista, nunca me he peleado con mi hija y lo he publicado, no enseño las nalg*s, soy neta. ¿Cómo le voy a hacer publicidad que quiere ser alguien? No caigamos en eso”, reveló.