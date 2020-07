¡Susana Zabaleta se lanza contra Paty Navidad! Y todo por el Covid-19

Susana Zabaleta se lanza contra Paty Navidad. La actriz dio su opinión sobre las teorías que su colega ha compartido en sus redes sociales…

La actriz mexicana Susana Zabaleta dio su opinión sobre las polémicas teorías de su colega Paty Navidad, quien en los últimos meses ha lanzado una serie de declaraciones acerca de la pandemia del COVID-19, a la cual ha considerado como un mecanismo de “dominación mundial”.

Ante ello, la también cantante pidió a Navidad poner fin a sus comentarios pues según ella son basados en la desinformación.

“No hay que meterse en la introspección, no te metas a ti misma. Paty ya relájate, por favor, respira hondo. Se me hace terrible y nefasto que alguien pueda dar una declaración tan poco informada, no importa que hayan creado el virus, el virus existe y está matando gente”, señaló Zabaleta en una conferencia de prensa virtual a lado de Regina Orozco.