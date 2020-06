Susana Zabaleta hizo sensual video con sarcasmo para López-Gatell. La actriz causó furor tras el atrevido mensaje hacia el epidemiólogo.

El video ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, unos les aplaudieron y les pareció divertido, pero a otros se les hizo demasiado vulgar.

Otra de las actrices que sabe cómo dar de qué hablar es Susana Zabaleta, luego que hace unos días fuera Trending Topic por haber subido un sensual video dirigido nada más y nada menos que a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México.

En el polémico video Susana aparece muy sensual usando un tono de voz muy sexy para dirigirle las siguientes palabras ha también conocido como “el novio de México”:

Una vez que el video lo publicó en su cuenta de Facebook ha generado todo tipo de habladurías en su contra, por lo que la actriz sin pelos en la lengua dijo que se trató de un chiste, así lo reveló en una entrevista para el periódico El Universal:

“Era un chiste, era en respuesta a un mensaje que el doctor Gatell había mandado a una senadora hace tres días. Creo que se puede hacer crítica a través del sarcasmo y el humor. Esa ha sido mi manera de ser en más de 30 años de carrera. No me gusta la solemnidad activista, el humor ayuda a crear una reflexión más profunda. La gente puede estar de acuerdo conmigo o no, pero esa es la libertad de expresión, hay gente que me mienta la madre y hay gente que no; agradezco que piensen distinto a mí”, explicó.