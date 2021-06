En medio del revuelo que causaron las acusaciones a Ricardo Ponce de dirigir una secta sexual emitidas por Maire Wink, cada vez son más las mujeres que deciden salir a contar la terrible historia que vivieron a manos del autodenominado “creador de la autosanación”.

Fue solo unos días después de que la bomba explotara, que una cuenta en Instagram llamada @denunciaaricardoponce, ha servido como plataforma para dar voz a las mujeres agredidas.

Y aunque muchas de las historias relatadas tienen un desenlace fatídico, hubo una que desató aún más la indignación de miles de internautas.

De acuerdo a la víctima el suceso tuvo lugar hace algunos años, cuando Ricardo Ponce comenzaba a proclamarse como “gurú de autosanación”.

“El agresor era un hombre que te pintaba todo super bonito (…) el vato era como: te toco aquí, te sano y toda tu vida se transforma’. Era como mágico'”, señaló la afectada.

Víctimas narran el terrible episodio que vivió junto a Ricardo Ponce

Como lo han mencionado varias de las chicas que han alzado la voz, Ponce utilizó un discurso del tipo: “No tengas miedo. ¿Por qué le tienes miedo al amor?“. Este haría que tras finalizar el retiro, ella, su amiga y otras dos chicas VIP fueran invitadas a una reunión.

“Yo dije: Ok, está bien. ¿Y dónde están los demás? Yo esperaba que viniera una camioneta con más personas. Yo no me sentía segura (…) tú piensas en ese momento que nada malo va a pasarte porque dices ‘estoy en compañía, estoy con él. Nada malo va a pasarme. Carajo'”.

Minutos más tarde ingresaron otras dos chicas, y Ponce ordenó que lo siguieran al segundo piso. Sin embargo, dentro del cuarto no había ninguna mesa, no era un espacio de convivencia. En ese lugar solo había una cama, un tocador y consoladores a plena vista.

Para ese entonces el presunto agresor entró a la habitación y les dijo: “¿Están listas para sanar conmigo en la cama?“. Ante esto, ella y las otras dos chicas se voltearon a ver y una de ellas le preguntó: “¿Estás segura de lo que dijo?”.

El “gurú” de la autosanación es acusado de abuso sexual

De acuerdo a la víctima, Ponce les ordenó comenzar a desnudarse y a amenazarlas si se negaban: “¿Quieren que las mate a p*tazos? entonces desnúdense si no quieren que las mate y las aviente aquí al mar”.

Ricardo Ponce es acusado de atacar sexualmente a las tres jóvenes, a quienes pedía que hicieran una serie de cosas con él, entre ellas y con los consoladores.

Cuando terminó, el agresor sentó a las tres jóvenes en la cama y les preguntó: “¿Van a contar esto?“. Ninguna contestó. “¿Quieren contar esto?“, les preguntó alzando la voz. “¿Van a hablar, hijas de p*ta?”, insistió gritando.

La pesadilla continuaría por mucho tiempo, pues Ponce las habría amenazado si contaban algo: “Más te vale que no hables porque vas a amanecer muerta. La que abra el hocico la parto a p*tazos y no sólo la parto a p*tazos, la macheteo, y la tiro al mar. Si van a hablar, háganlo ahorita para partirlas a putazos y que no sepa nadie de ustedes. ¿Vinieron a un retiro? No. No sé que pasó, las mataron. ¿Quién? no sé. Yo soy un hombre de poder y las puedo hacer desaparecer así”.

