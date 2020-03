Sugey Ábrego denuncia que no hay pruebas de coronavirus suficientes. La actriz utilizó sus redes sociales para informar que acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias debido a que tenía sospechas de tener covid-19. Pese a ser asmática se negaron a hacerle la prueba y esto la hizo explotar. Te contamos los detalles.

A través de sus redes sociales Ábrego relató que hace unos días la ANDI cesó actividades debido a que una socia dio positivo en coronavirus. Posteriormente Sugey presentó un cuadro de asma que no cesó pese a haber tomado sus antibióticos, lo que la hizo sospechar que podría tratarse de covid.19.

La famosa cuenta que al llegar al INER se negaron a hacerle la prueba correspondiente pese a estar en contacto directo con un paciente, esto porque no presentaba síntomas graves como fiebre o dificultad para respirar.

“Llegué a la una de la tarde y solamente que menciones que tuviste contacto con alguien (afectado) te reciben. Son las cuatro y media de la tarde, he esperado casi cinco horas, sólo hay dos doctoras que entiendo estén cansadas y hartas, pero sólo le di estos síntomas y me dio este papel que dice ‘sospechosa de COVID’”, denuncia Sugey.

Además agregó que los cuerpos médicos le dijeron que esto era tercer mundo y no había pruebas para todos. Visiblemente molesta la actriz informó que deberá dejar de ir a trabajar por miedo a contagiar a sus compañeros.

“Díganme si no es una irresponsabilidad que nuestro presidente no haya cerrado los vuelos, que no haya puesto las medidas necesarias y vengan y nos contaminen”, añadió.