Sufrí abuso y maltrato a manos de Sergio Andrade: Gloria Trevi. Así lo confesó la cantante, quien reconoció que le costó arrastrar un ancla que no le correspondía…

De todos es conocida la historia y el resurgimiento de La Trevi, quien como ave fénix resurgió de entre las cenizas, sin embargo, antes tuvo que cargar con el estigma del denominado “Clan Trevi Andrade”.

En una entrevista que brindó para Adela Micha y el Financiero Bloomberg hace un tiempo, Gloria reconoció los estragos de los que también fue víctima nada más y nada menos que a manos de uno de los compositores más exitosos de los noventas: Sergio Andrade.

“Cuando salgo de la cárcel no salgo con afán de venganza, no salgo para querer hacer el daño a nadie; al contrario, ya todo lo que pasó hasta aquí está perdonado, salgo a trabajar, salgo a luchar, no de cero sino de menos un millón”, refirió Gloria Trevi.

Fue en medio del relato que mencionó y señalizó a Sergio como su principal abusador:

“Porque (salí) arrastrando un ancla que no me correspondía, después de haber sufrido maltrato y abuso a manos de un sujeto como Sergio Andrade, tuve que sufrir la privación de mi libertad y estar acusada de cosas que yo no había cometido, y de ahí tenía que arrastrar con todo eso y con todo ese equipaje”.

Reconoció que no fue fácil y en un principio los medios no la apoyaron, pero fue el cariño de su público quien le tendió la mano:

“Pero las mujeres somos muy fuertes y cuando somos madres podemos con eso y con más, y volví a reconstruir mi carrera. Cuando me empezó a ir un poquito mejor, cuando ya había pasado ‘Y todos me miran’ -que no me la habían apoyado en radio pero la gente la convirtió en un clásico-, estaba volviéndome a levantar”, dijo Gloria Trevi.

Fue entonces, explicó, cuando por fin empezaba a estabilizar su carrera de nuevo, cuando TV Azteca volvió a atacarla. Sin embargo, decidió poner un alto:

“A TV Azteca se le ocurre hacer otra vez un programa para hablar de Gloria Trevi, y yo ya vivía en Texas. Y es cuando digo, una cosa fue que una vez estuviera mal acompañada, con mi manitas atadas y otra es que ahorita con mi familia linda y equipo maravilloso, me vaya a dejar”.

Gloria Trevi vs. Sergio Andrade

Desde entonces Gloria de los Ángeles Treviño, mejor conocida como Gloria Trevi, libra una batalla legal Texas, Estados Unidos, en contra de la televisora del Ajusco y Patricia Chapoy Acevedo.

La confianza con la que Gloria Trevi distingue a Adela Micha se remonta a 1997 0 1998 cuando por azares del destino no pudieron entrevistarse en Ciudad de México; entonces la periodista viajaría hasta una cárcel de Brasil para poder hablar con la cantante.

Con información de El Finaciero Bloomberg y YouTube

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.