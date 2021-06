“Suelta, no persigas”: así reaccionó Aislinn Derbez a la nueva relación de Mauricio Ochmann

La mañana del pasado martes las redes sociales se encendieron luego de que Mauricio Ochmann confirmara su relación con la modelo Paulina Burrola; y una de las reacciones más esperadas era la de su ex esposa, Aislinn Derbez. ¡Entérate de lo que dijo!

Tras el revuelo ocasionado por dicha revelación, mucho se especuló sobre la postura de Aislinn Derbez. Sin embargo, la actriz demostró que ella se encuentra en otra etapa de su vida, muy está enfocada en su bienestar.

Si bien no se pronunció de manera directa sobre el noviazgo de Mauricio Ochmann, la protagonista de “A la Mala” compartió una serie de mensajes que dieron mucho de qué hablar.

A través de sus historias de Instagram, la hija mayor de Eugenio Derbez publicó dos crípticos mensajes. En el primero de ellos se lee:

“Qué todo sea un efecto colateral de hacer el bien, de hacerlo bien, de amar auténticamente. No tienes que brillar, ni llegar, ni lograr, ni ser suficiente, ni ‘alguien’ en la vida, ni amado, ni aprobado o aceptado. Si lo obligas o persigues para calmar tus miedos lo alejarás, dañarás por el camino a otros y te quedará faltando. Suelta, no persigas”.

Esta última línea llamó la atención de los internautas, pues de acuerdo a lo narrado por Aislinn en “De Viaje con los Derbez”, su ruptura con Mauricio Ochmann fue una prueba para aprender a “soltar y no aferrarse”.

Aislinn Derbez está mejor que nunca

Asimismo, la mamá de Kailani posteó una reflexión que hacía referencia a las necesidades, la aceptación y los miedos que los seres humanos poseen.

“No disfraces con palabras bonitas que lo que buscas es alivio o brillo, en los silencios y soledades que lleguen no podrás ocultártelo y aunque no lo creas, muchos se darán cuenta. No tengas miedo, suelta tus pretenciones y dedícate a hacer el bien, hacerlo bien y amar auténticamente. Todo lo demás desaparecerá”, se lee en la publicación.

A pesar de que Aislinn Derbez no especificó la causa de sus mensajes, estos surgieron solo unas horas después de que su ex pareja revelara que vacaciona junto a su nueva novia, Paulina Burrola.

El actor de 43 años y la modelo de 30 se encuentran desde el pasado fin de semana en las paradisíacas playas de de Los Cabos, y todo parece indicar que la relación va viento en popa.

