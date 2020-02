Subastarán carro de la Princesa Diana, la reina no quiere rastro de ella

“Elsas” de todo el mundo cantarán en Premios Oscar 2020. Una actriz mexicana interpretará la canción Into the Unknown de Frozen II.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos comunicó que las voces de Frozen 2 en diferentes idiomas cantarán “Into the Unknown” en los Óscares.

En un tuit, La Academia publicó que las “Elsas” de Dinamarca, Alemania, Japón, Noruega, Polonia, Rusia, España y Tailandia cantarán la canción durante los premios.

Mención especial tiene la mexicana Carmen Sarahí García, quien interpreta a la princesa en la versión Latinoamérica.

En su cuenta oficial, la actriz y cantante mexicana confirmó su presencia el próximo domingo durante la entrega de los premios de La Academia.

“¡Sí, es oficial! Este domingo estaré interpretando junto a @idinamenzel desde los #Oscars #DreamsComeTrue”, escribió en su tuit.

La canción Into the unknown está nominada a los premios de la Academia por “Mejor canción original”. Dentro de la nominación hay otras cuatro canciones, destacando I can’t let you throw yourself again de Toy Story 4.

Cabe señalar que es el único premio al aspira Frozen en esta edición de los Óscares, ya que quedó fuera de la contienda por “Mejor película animada”.

