Stardust: La película no autorizada de Bowie lanza tráiler oficial

Desde el éxito que tuvo “Bohemian Rhapsody“, las películas biográficas de artistas serán algo que se tomará las carteleras el día en que los cines regresen a la actividad. Mientras tanto, ya tenemos un adelanto de la nueva película basada en la vida de un artista con “Stardust”, cinta que retratará la vida de David Bowie en 1971, previo a la creación del personaje de Ziggy Stardust, y que llegará a algunos cines y a plataformas de Video On Demand el próximo 25 de noviembre.

A comienzos del 2019, ‘Stardust‘, la cinta que retrata el primer viaje de David Bowie a Norteamérica, causó revuelo. El hijo del fallecido músico, Duncan Jones, reveló que el proyecto no contaba con la aprobación de la familia de Bowie ni de sus representantes, por lo que no incluiría música del Duque Blanco.

En ese sentido, la cinta comenzó a ser comparada con la olvidable ‘All Is By My Side’, biopic sobre Jimi Hendrix; la cual tampoco contó con los derechos de sus composiciones. Sin embargo, la producción logró sortear las críticas y ahora acaba de lanzar su tráiler oficial.

La nueva película se centra en la primera visita del camaleónico artista a Estados Unidos en 1971, viaje que inspiró gran parte de su álbum ‘Hunky Dory’ y que lo inició en el camino hacia la creación de su icónico personaje Ziggy Stardust.

Bajo el lema de “David antes que Bowie”, el adelanto nos muestra finalmente al actor Johnny Flynn en todo su esplendor convertido en el legendario músico.

