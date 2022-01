¡Spoiler! Gal Gadot revela por ERROR que Wonder Woman aparecerá en otra cinta de DC

Poco se ha hablado o sabido de las siguientes producciones y la etapa en la que se encuentran de DC Comics.

Al parecer la protagonista de una de las películas más populares de DC reveló por accidente una segunda aparición de su personaje Wonder Woman.

Gal Gadot spoileo por accidente

Aun no tenemos noticias sobre cuándo, cómo y dónde se van a estrenar las siguientes películas del universo cinematográfico de DC Comics, lo último que vimos fue la tan esperada versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, producción que tuvo que abandonar debido a una tragedia familiar en la que su hija se habría suicidado, debido a esto y que es muy comprensible y lógico, el director no tenía espacio en su cabeza y corazón para el trabajo y menos algo tan demandante y desgastante como lo es una producción cinematográfica millonaria.

La versión de Zack fue un éxito inmediato y respondió a las suplicas de millones de fanáticos de los comics que esperaban con ansia saber cuál hubiera sido el resultado si él no hubiese abandonado el proyecto, el resultado enamoró a todos.

Ahora bien, se sabe que este año se estrena la película de The Batman, protagonizada por Robert Pattinson y que el año pasado comenzarón grabaciones de The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom pero nada se ha hablado sobre las grabaciones de la tercera entrega de Wonder Woman, protagonizada por Gal Gadot.

Dicho esto, sorprendió a los fans la actriz con una imagen en sus redes sociales que dice “agosto” y ella siendo arreglada en un camerino, eso quiere decir que Gal Gadot se puso nuevamente el traje de Mujer Maravilla y que no es precisamente para el rodaje de la nueva película de su tan famosos personaje de comic.

Los fans alrededor del mundo sospechan que veremos a Wonder Woman aparecer nuevamente en la pantalla grande para ayudar a alguno de sus compañeros de La Liga de la Justicia a salvar al mundo pero aún no se sabe a quién será.

Hasta el momento no se sabe quiénes conformaran el elenco completo de la película y tampoco se sabe si en efecto Gal Gadot será Wonder Woman en alguna de las dos, aunque por proximidad de fechas de estreno The Flash es la opción más sonada ya que llegará a los cines en septiembre de este año y significará una reconfiguración del universo de DC.