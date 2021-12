Spider Man No Way Home: ¡ALERTA! Estos son todos los SPOILERS de la película (Lee bajo tu propio riesgo)

Spider Man: No Way Home reventó las salas de cine, película protagonizada por Tom Holland que tras el anuncio de su estreno generó tal furor que en cuanto salió la prevente plataformas de compra online de dos de las principales cadenas de cine colapsaron debido a la alta demanda.

Y hoy, luego de una larga y angustiante espera, la cinta creada por Marvel Studios llegó a la pantalla grande en medio de una locura alrededor de este icónico personaje y de un abarrotamiento de salas que seguro permanecerá durante varios días e incluso semanas.

Para que te des una idea del impacto que tuvo que, a tan solo 24 horas del inicio de la venta anticipada, Spider Man: No Way Home ya registraba 149 millones de pesos en ganancias por taquilla en México, según cifras de Deadline.

Estos son todos los spoilers de Spider Man: No Way Home

A unas horas del estreno de Spider Man:No Way Home en México, los spoilers ya hicieron de las suyas y se han colado hasta la cocina revelando momentos cruciales dentro de la película, mismos que para los fans que aún no la han visto representa un sacrilegio, por lo que buscarán a toda costa enterarse de lo que les espera.

Sin embargo, en esta ocasión, nos sumamos a este acto malvado y hemos traído todos los spoilers habidos y por haber sobre este largometraje dirigido por Jon Watts. Pues bien, empecemos.

Uno de los primeros spoilers y que a los fanáticos del hombre araña seguro les vendrá de maravilla es que Charlie Cox regresa como Matt Murdock. Así es, el Darevil preferido, siendo así el primero retorno confirmado del multiverso, pese que solo dura cinco minutos en pantalla, pero para los admiradores vale cada segundo.

El siguiente spoiler hasta nos da cosa decírtelo, pero ni modo, es parte de revelar detalles sobre una película. Desafortunadamente la tía May fallece, hecho que lleva al Spider Man de Tom Holland hacia una maduración rápida ante la pérdida. Pero antes de soltar su último aliento, la entrañable tía refiere la frase celebre conocida por millones en el mundo: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

Pero si crees que no haya nada alusivo a los villanos, te equivocas porque hay y un buen spoiler. Resulta que de los seis siniestros que se habían anticipado en varios medios de comunicación especializados, son cinco los malos que se hacen presentes: Lizard, Duende Verde, Sandman, Doctor Ock y Electro.

Y si del Duende Verde se trata, otra mega revelación que te hará odiarlo aún más es que él es quien le arrebata la vida a la tía May.

Tal como se había anticipado, los Hombre Araña interpretados por Andrew Garfield y Tobey Maguire salen en escena con sus respectivos trajes de superhéroe, interactúan entre ellos y se avientan un gran momento de pura ñoñez cuando los tres hacen algunos inventos.

Otro spoiler que tiene que ver con The Amazing Spider-Man es cuando Gewn Stacey, interpretada por Emma Stone, fallece. Pues bien, en Spider Man: No Way Home Garfield por fin logra cerrar ese doloroso ciclo.

Antes de que dejes de llorar de tristeza por la muerte de la tía May o revientes de alegría por el encuentro de los tres actores que han dado vida a Spider-Man, recuerda no compartir esta información con aquellos que no la han visto y han evitado a toda costa saber qué sucede en la película. No seas cruel.