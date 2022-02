Soy Emilia presenta su nuevo sencillo “Lo Cura”

La cantante de electro pop latino, Soy Emilia, lanzó su nuevo y tercer sencillo denominado “Lo Cura”, del que explicó, formará parte de su nuevo álbum que saldrá en el mes de julio de este año y que alude a los demonios que trae el desamor, mediante el juego de palabras.

La joven artista colombiana platicó que este track representa ese momento en el que caes del cielo y te estrellas con la tierra, que sientes que todo es una mentira, que el amor no cura nada y que amar es solo una locura.

Asimismo, adelantó que el álbum completo se llama “Agridulce”, ya que piensa que la vida es como una montaña rusa en constante caos.

“Es el tercer adelanto de lo que yo llamo “Mundo Agridulce”, así se va a llamar el disco y “Lo Cura” es un juego de palabras porque, dentro de la canción digo que el amor no cura nada, pero también, creo que es una locura amar y solamente tú te puedes curar”, expresó en entrevista para las y los lectores de El Dictamen.

Aclaró que no tiene dedicatoria especial, pues se trata de una situación experimentada por personas de cualquier edad, en donde cada quien suele enamorarse de alguien de quien no debían hacerlo y, estar consiente de ello, se arriesga a intentarlo, por lo que cualquiera podría sentirse identificado (a).

Canciones sobre lo que ha vivido en su quehacer cotidiano

Soy Emilia compartió que suele escribir canciones que ha vivido en su quehacer cotidiano, en un entorno urbano, en el que con frecuencia se enfrente a ambientes poco amables e incluso, aborda historias que nadie se atreve a contar.

Esta canción fue producida por el también guitarrista y compositor colombiano Julián Salazar (Bomba Estéreo & Mitú); cuenta con sintetizadores, guitarras eléctricas y programaciones de beats, con instrumentos como el Bajo, instrumento característico de Soy Emilia y que son ideales para disfrutarlas en conciertos y festivales.

“Siempre fue un gran referente para mi música. Yo quería hacer la fusión de entre la electrónica colombiana y el outlet y el electro pop latino que se escucha tanto entre Chile y México, entonces, hizo como que la balanza estuviera bastante equilibrada en ese sentido. Toda mi música tiene esas secciones instrumentales, te llevan como a mover un poco la cadera, pero también con letras que te hacen como reflexionar de todo lo que vivimos”.

Soy Emilia ha recorrido varios países de Latinoamérica como instrumentista. Su primer disco “Reconstrucción” salió a finales de 2019 y con él fue nominada al Latin Grammy como Mejor Artista Nuevo en 2020, pero, además, también sus videoclips han sido nominados en diversos festivales, como Radiance, entre otros en el mundo.

Las personas podrán encontrar música de Soy Emilia en todas las plataformas digitales como TikTok, Instagram, facebook, twitter, YouTube, entre otras.

Valor de ser mujer

La estrella colombiana asegura que el ser mujer es lo más valioso que le ha dado la vida y nunca ha pasado por su cabeza el creer que por ello puede hacer menos cosas, pues quienes así lo han pensado, han salido de su entorno y ha preferido alejarse.

Aseguró que su mamá siempre fue un gran modelo a seguir, pues es bióloga y ha logrado grandes hazañas, así también, en sus inicios como artista siempre se vio rodeada de mujeres talentosas, inclusive en su primera banda musical, todas sus integrantes eran del género femenino.

En este sentido, reconoció que en el mundo de la música hay poca participación de mujeres, sin embargo, considera que no es por falta de talento o capacidad, sino porque muchas, no se atreven a explorar campos que no son sencillos.

“Muchas veces las mujeres sentimos que no somos capaces de hacer las cosas porque me ha pasado y, más allá de si somos capaces o no, es que ni siquiera probamos si podemos hacerlo o aprendemos los métodos para construirlas. Eso es algo que me ha enseñado mucho todos estos años”.

Para Soy Emilia no hay limitantes y cree que las mujeres tienen el mismo potencial necesario para lograr sus metas.

A los y las lectoras de El Dictamen

Soy Emilia invitó a las y los lectores de El Decano de la Prensa Nacional a seguirla en sus sitios oficiales y disfrutar de esta nueva producción musical, la cual, afirma, será del gusto de todas las personas.

“Amigos de El Dictamen de Veracruz, les quiero decir que yo Soy Emilia, vengo desde Colombia, soy música, bajista, cantante y quiero invitarles a escuchar mi música, que les va a gustar muchísimo y les va a poner de muy buena onda el día que lo necesiten”, finalizó.

