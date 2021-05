¡Sorpresa! Timothée Chalamet será Willy Wonka en la nueva película de Warner Bros

Uno de los personajes más icónicos en el mundo del entretenimiento es Willy Wonka, y luego de la polémica que envolvió a Johnny Depp, mucho se habló sobre quién sería el nuevo encargado de traer a la vida a dicho personaje. ¡Aquí te lo contamos!

Si bien en un inicio Tom Holland se perfilaba como uno de los favoritos, la tarde de este lunes se confirmó que Timothée Chalamet interpretará al aclamado personaje.

De acuerdo con el portal de noticias Deadline, Chalamet dará vida al chocolatero en una producción de Warner Bros y The Roald Dahl Story Co que hasta ahora, lleva por título Wonka.

En esta ocasión, la cinta mostrará el origen de Willy Wonka y cómo se convirtió en el mejor chocolatero y dueño de la fábrica más famosa del mundo.

Además, se rumora que Wonka se trataría de un musical. De ser así, sería la primera ocasión que Timothée Chalamet participara en un proyecto de este tipo.

Timothée Chalamet, el tercer Willy Wonka de Warner Bros

Al igual que otros personajes icónicos, varios famosos han tenido la oportunidad de interpretar a Willy Wonka. Con esta entrega, Timothée se convertirá en el tercer actor en traer a la vida al chocolatero.

Te puede interesar:

Timothée Chalamet podría protagonizar “Batman Beyond”

¿Juntos? Eiza González y Timothée Chalamet sorprenden en redes

La primera producción se estrenó en 1971 bajo el título de “Willy Wonka & the Chocolate Factory”, en donde Gene Wilder tomó el papel principal. La segunda, “Charlie and the Chocolate Factory”, se lanzó en 2005 bajo la dirección de Tim Burton con Johnny Depp en el protagónico.

En esta ocasión, Timothée Chalamet trabajará bajo la dirección de Paul King, conocido por las dos cintas de Paddington.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen