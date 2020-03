Sophie Turner llama “estúpida” a actriz de Marvel. La actriz Evageline Lilly fue atacada por Turner debido al tema del coronavirus y es que, la actriz de Marvel dijo que no respetaría la cuarentena.

Parece que a la ex actriz de Game of Thrones no le hizo mucho gracia que Lilly en sus redes sociales promoviera la “libertad en tiempos de aislamiento”, pues envió un contundente mensaje.

A través de un video en el que aparece su esposo Joe Jonas piden a sus seguidores que se queden en su casa.

No seas jodidamente estúpido, incluso si cuentas tu ‘libertad’ sobre tu salud. No me importa un bledo tu libertad, podrías estar infectando a otras personas, a otras personas vulnerables. Así que quédense adentro muchachos”, dijo.

SOPHIE TURNER DICIENDO QUE NO SEAN IDIOTAS Y SE QUEDEN EN SU CASA CUMPLIENDO LA CUARENTENA Y NO SEAS ESTUPIDO COMO EVANGELINE LILLY (esta en contra de la cuarentena) LITERALMENTE UNA FUCKING DIOSA, stan sophie pic.twitter.com/fsNKHT3sYV — santi 𝐢𝐬 𝐬𝐞𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐢𝐚𝐥𝐥 (@elordigeorge) March 20, 2020

Evangeline Lilly no guarda cuarentena

El comentario viene luego de que Lilly declarara hace unos días en una publicación que realizó a través de sus redes sociales que no evitaría que sus hijos siguieran acudiendo a su campamento de gimnasia. La actriz aseguró que hace que sus pequeños se laven las manos muy bien.

“Tengo dos hijos pequeños. Algunas personas valoran la libertad por encima de sus vidas”, señaló.

Esto le causó muchas críticas e incluso sus seguidores la atacaron por promover un mal ejemplo hacia sus fans. Y es que ella no es la primera que hace un desatinado comentario sobre el coronavirus. Vanessa Hudgens había declarado que no importaba ya que “de todos modos moriremos algún día”.

Así Sophie Turner llama “estúpida” a la actriz de Marvel Evangeline Lilly.

Con información de El Universal.