Aislinn y José Eduardo Derbez se sinceraron con sus seguidores y hablaron sobre el distanciamiento que vivieron hace unos años. Aquí te contamos todos los detalles.

Los hermanos Derbez recurrieron al podcast de la propia Aislinn, La Magia del Caos, para contar los detalles sobre el cambio que hubo en su dinámica familiar.

De acuerdo a su relato, José Eduardo y Aislinn aseguraron que durante su infancia eran muy unidos y conforme fueron creciendo se distanciaron por la forma de pensar de cada uno.

“Somos súper distintos. A mí las cosas espirituales me encantan, voy a terapia y todo eso, y tú eres completamente al revés, tú eres de fiesta, de ped*, de reunión”, indicó la actriz de A la mala.

Además, recalcó que a diferencia de José Eduardo Derbez, a ella le gusta analizar la vida y tener pláticas muy profundas.

“Soy súper hermética, nunca salgo a ningún lado, no voy a fiestas, no voy a ningún lado. En eso nos empezamos a separar muchísimo. Cada que quería tener una plática profunda contigo me mandabas al hoyo“, indicó la hija mayor de Eugenio Derbez.

Por su parte, José Eduardo Derbez indicó que si bien era cierto, él tenía una razón muy importante por la que decidía tomarse la vida “a la ligera”.

“Como tú de repente puedes llegar a ver la vida, puede llegar a complicarse más y no la disfrutas como la tienes que disfrutar”, replicó.

“A veces sólo hace falta respirar más, gozar más… No se trata de que el día de mañana digas ‘ya me morí y no me puse una buena ped* con X. Hay que disfrutar la vida como se tiene que disfrutar“, finalizó José Eduardo.

