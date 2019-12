Solsticio de invierno, así afecta a cada signo zodiacal

Cristian Castro y Thalía tuvieron un romance. Así lo reveló el cantante la noche de este sábado en el programa PH, podemos hablar. Entre otras cosas que confesó al programa argentino estuvo la pelea con Luis Miguel que enfrentó hace unos años.

Gran revelación hizo el hijo de Cristian Castro al recordar que tuvo un romance con Thalía, el hijo de La Vero detalló que sucedió antes de que ella se casara. “Tuvimos una cosita ahí tranquila, no fuimos novios pero tuvimos días en donde sentimos cosas bonitas”, advirtió. Además bromeó y agregó que lo único que no quiere es que se entere el marido de la cantante, el millonario Tony Mottola.

Cristian Castro: del romance con Thalía a la pelea con Luis Miguel

El “Gallito Feliz” también fue cuestionado sobre su pelea con Luis Miguel y confesó que la culpa la tuvo una hermosa mujer de nombre Daisy Fuentes.

“Es verdad que me he peleado con Luis Miguel por una mujer, son secretos con los que debería escribir un libro, no somos amigos porque él no ha querido”, declaró el intérprete de “Azul”.

Además, Cristian recordó que fueron amigos por un momento muy lindo, pero quedó completamente decepcionado por su personalidad. “Yo estaba saliendo con una chica que se llamaba Daisy fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito”, declaró.

Cristian Castro aseguró que el Sol la comenzó a enamorar y se sintió complemente traicionado por su “hermano”, pues a Cristian realmente le gustaba Fuentes. Finalmente condenó que quien realmente tendría que estar enojado es él con Luimi y no al revés.

