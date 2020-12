La actriz Sofía Vergara, en conjunto con el cineasta Robert Rodríguez, prepara una serie acerca del mítico personaje “El Zorro”, pero con un enfoque femenino al buscar que la protagonista sea mujer.

Esta información la presentó el portal Deadline donde asegura que Robert Rodríguez y su hermana Rebecca han escrito una serie para la cadena NBC sobre el personaje de “El Zorro”. Los hermanos serán los productores ejecutivos junto con la colombiana.

Sofía y los hermanos Rodríguez serán los productores de la serie

Este personaje fue creado en 1919 por el escritor Johnston McCulley y ha sido llevado a la pantalla grande en dos ocasiones, en “La máscara del Zorro”, en 1998, y “La Leyenda del Zorro”, de 2005, protagonizada por Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones.

Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones en la producción de “El Zorro”.

En cuanto a la protagonista femenina de este proyecto se trata de Sola Domínguez, una artista que lucha por la justicia social a la par que trata de sobrevivir a las amenazas de organizaciones criminales. Hasta el momento no se ha elegido una actriz para ser la protagonista femenina.

Sofía Vergara prepara versión femenina de “El Zorro”

Sofía Vergara poco a poco ha abierto su camino como productora televisiva. Ya que, actualmente es parte del equipo creativo de la serie producida por Amazon, Maradona: sueño bendito, que habla sobre la vida del ex futbolista argentino.

Por su parte, Robert Rodríguez ha participado en películas como El Mariachi de 1992, From Duk Till Dawn de 1992, la saga de Spy Kids y Alita: Battle Angel.

Rebecca Rodríguez tiene una trayectoria más corta en producciones. Ha sido directora de algunos episodios de series como Snowpiercer de Netflix, The Chi y Queen of the South.

