El matrimonio de Angélica Rivera y el ex mandatario mexicano Enrique Peña Nieto dio mucho de qué hablar, sobre todo durante su recta final. Rumores sobre posible violencia física hacia la actriz a manos del presidente los rondaron hasta que pusieron fin a su matrimonio; al respecto, Sofía Castro decidió romper el silencio y pronunciarse ante dichas especulaciones. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, la hija del Güero Castro y Angélica Rivera fue cuestionada sobre su postura ante la violencia de género.

Fue durante su intervención que Sofía Castro reveló que ella ha sido víctima de violencia verbal y psicológica en una relación amorosa que mantuvo hace algunos años.

Sofía Castro habla sobre la relación de Peña Nieto y Angélica Rivera

Ante la ola de especulaciones de las que su familia ha sido blanco, especialmente Angélica Rivera y su padrastro Enrique Peña Nieto, los conductores del matutino le cuestionaron si en algún momento su mamá fue víctima de agresiones por parte de su ahora ex esposo.

“Para nada, no fue así, cero”, respondió Sofía Castro con voz titubeante frente las cámaras del programa matutino de Tv Azteca.

A pesar de que los presentadores intentaron conocer más sobre la dinámica que mantenía la ex primera dama y Peña Nieto, Sofía Castro indicó que no puede hablar por los demás, solo desde sus experiencias.

“No me gusta hablar de la vida de mis hermanas ni la vida de mi mamá y ni la de mi mamá, ni la de mi papá, porque no se me hace correcto, yo hablo por mí y por eso yo conté mi propia historia”, finalizó la también actriz.

