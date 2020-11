Sofía Aragón acusó a Lupita Jones de dejarla sin dinero y esta responde

La modelo mexicana Sofía Aragón acusó a Lupita Jones de dejarla sin dinero y sin comer durante el certamen y Jones responde a los comentarios.

Sofía Aragón causo polémica tras revelar que la ganadora del Miss Universo de 1991, Lupita Jones no la apoyó en lo absoluto mientras participaba en el certamen.

Sofía Aragón relata en una transmisión en vivo vía Instagram todo los detalles de la violencia simbólica que todo este tiempo había callado.

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible.

Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron”, dijo la modelo.

De acuerdo con la Sofía Aragón, está se quedó sin dinero y sin tener que comer en ocasiones, pues la directora de certamen de Mexicana Universal no la apoyó en ningún aspecto, ni económicamente.

Sofía afirma que sus ahorros personales fueron para solventar la estancia en la ciudad de México y todos sus gastos durante el certamen.

Sofía Agarón y Lupita Jones causan polémica pelea en Instagram

“Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal, Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso.

Yo tuve que pagar todos mis gastos, de mantenerme, de mi comida, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en la Ciudad de México y poder seguir adelante con mi preparación”, comentó Sofía.

De la misma manera Sofía Aragón recordó su miembro de desesperación donde habló con su coach para decirle que en su cuenta de banco solo habían 100 pesos y no tenía para comer.

“Hay una persona en la organización que fue muy cercana a mí, mi coach multinacional, espiritual, y yo le hablaba llorando diciéndole, ‘Te enseño mi refri, vacío; te enseño mi cuenta del banco’, tenía 100 pesos, y ‘ya no tengo para comer’”.

Sofía continuo hablando y añadió:

“Le decía a Lupita, ‘por favor necesito ir al doctor, no tengo con qué’, y me decía, ‘Sorry, no hay’”.

Lupita Jones responde los comentarios de Sofía Aragón

Tras las polémicas declaraciones de Sofía Aragón, Lupita Jones por medio de su cuenta oficial de Instagram, respondió.

“Cuando yo hablo le doy atención nacional a algo, siempre pasa… por muy famosas o por muy importante que se crean algunas reinas, perdón, no tienen el peso de la trayectoria que tiene Lupita Jones”.

Jones aseguró que Sofía Aragón sufría depresión y llegaba a encontrarla sin bañarse y llorando, también la acusó de ser manipuladora, fría, calculadora y que sabe cómo decir lo que la gente quiere escuchar.

En el vídeo Lupita Jones asegura haberle pagado varios tratamiento estéticos a Sofía de su propio dinero.

“Yo sé de donde viene, yo sé quién es Sofía Aragón… a mi no me va a vender sus cuentos baratos de frases encontradas en Google… yo sé los traumas, las inseguridades con las que ella llegó, yo puse un equipo de trabajo con ella para ayudarla a superar todos sus traumas e inseguridades”.

