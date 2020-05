Silvia Pinal habla de Frida Sofía. El pleito entre Frida Sofía y su mamá Alejandra Guzmán ha escalado mucho, lo que empezó como un reclamo de una hija hacia su madre se ha convertido en un escándalo que incluye infidelidades, adicciones y comprometedoras imágenes. Ahora la matriarca de la dinastía Pinal habló al respecto.

En días pasados te platicábamos el último golpe de Frida en donde acusaba no solo a su madre de no estar al pendiente de ella durante su infancia, sino a su abuelo de solapar las cosas que La Guzmán le hizo. Recordemos que el pleito entre ella y su mamá viene desde el año pasado, que se relacionó a Alejandra con el ex de Frida. Ahora la primera actriz habló de esto.

Silvia Pinal opina al respecto

Tras una operación de cadera, que no solo la dejó mejor de salud sino que también sacó una pelea entre el personal de limpieza y ella, Pinal rompió el silencio y habló sobre las declaraciones de su familia.

“Han de ser cosas muy desagradables, no sé lo que esté haciendo Frida, pero qué pena, que no se vaya a meter en un enredijo así, porque su madre y su padre son para toda la vida”, declaró la primera actriz para el programa Hoy.

Parece que ahora lo que la tiene preocupada es que los conflictos entre familia se terminen y puedan apreciar lo valioso que es el vínculo familiar con el respeto que se merecen todos.

Así Silvia Pinal habla sobre Frida Sofía por primera vez en mucho tiempo y se refiere a la situación con pena.

