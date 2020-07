Silvia Pinal desmiente rumores, aclara que todo va bien con Televisa. Y aseguró que no peleará con la empresa que ha sido su casa por más de 27 años…

En entrevista con El Universal, la primera actriz aseguró que si Televisa decidiera retirarle la exclusividad que tiene, espera que la situación se arregle y puedan llegar a un acuerdo.

“Si quieren que se vaya la exclusividad o que yo ya no trabaje con ellos, ya será decisión de ellos. Hay muchas empresas pero espero no sea otra que no sea Televisa”.

De acuerdo con doña Silvia Pinal, “no creo que me hayan quitado la exclusividad, creo que se detuvo un poco, no me han cortado nada, yo sigo recibiendo mi dinero que me tienen que pagar, pero bueno, en fin, si va a pasar, que pase”.

¡Silvia Pinal desmiente rumores! Continúa en Televisa

Sin embargo, la actriz que dio vida a María Isabel, aseguró que no ha recibido sus pagos completos:

“Después de unas cosas que me tenían que pagar, me di cuenta que faltaba dinero, pero bueno, yo no soy una gente de batallas, mucho menos con una empresa con la cual llevo 27 años o mucho más trabajando”.

Y tú, ¿qué opinas?…

Con información de Agencias y Redes Sociales

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.