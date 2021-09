El pasado 12 de septiembre, la famosa actriz Silvia Pinal celebró sus 90 años de edad en compañía de sus seres queridos, incluyendo a familiares, amigos, ¡y su nueva conquista! ¿De quién se trata? Aquí te lo contamos.

La diva del cine mexicano se la pasó de lo lindo en un festejo al que asistieron algunos medios de comunicación y para los que concedió una entrevista en la que hizo inesperadas declaraciones.

Tras haberle cantado “las mañanitas”, Doña Silvia Pinal fue abordada por algunos reporteros, en donde se dijo muy contenta de haber llegado a los 90 años, pues puede “comer, beber e incluso amar”.

Al respecto, se le cuestionó cómo sería su novio ideal, pero la respuesta que dio dejó a más de uno con la boca abierta:

Silvia Pinal confiesa que tiene novio

“¿Cómo me gustaría? Como me gusta. Me gusta como es, el novio que tengo me gusta como es. Es guapo, simpático, le gusta cantar, canta muy bonito, tiene unos ojos muy bonitos“, confesó Silvia Pinal.

Como era de esperarse, la primera actriz fue cuestionada sobre la identidad del misterioso afortunado. Sin embargo, la mamá de Alejandra Guzmán indicó que es “secreto”.

Por otro lado, la protagonista de películas como “Viridiana” reveló que pronto regresará a los escenarios; y lo hará a través de una obra de teatro para el musical “Caperucita Roja”, que levantará el telón el próximo mes de febrero de 2022.

