Silvia Pinal abandona el hospital. La última Diva del Cine de Oro en México preocupó a más de uno tras darse a conocer su ingreso a Urgencias.

La actriz abandonó el nosocomio donde permanecía internada desde la tarde del sábado a causa de una inflamación en la vejiga.

A su salida del hospital, y de muy buen humor, la diva del cine nacional comentó que se encuentra y se siente bien.

Sin embargo, reconoció que los doctores le recomendaron mayor cuidado en su alimentación por lo que le sugirieron llevar un régimen alimenticio estricto.

“Me enfermé del estómago, pero me hicieron análisis y bueno, ahí salió lo que debían de atacar. Me recomendaron tratamiento para la infección”.

La Diva salió del hospital acompañada por su hijo Luis Enrique tras cuatro días de permanecer en observación.

Agregó que su familia estuvo al pendiente de su evolución permanente y no hubo necesidad de viajar a Estados Unidos para continuar con estudios médicos.

Silvia Pinal abandona el hospital con lentes de sol

“Todo ha estado muy bien, fue un estudio que tenía que hacerme y para no ir a Estados Unidos me lo hice aquí. No hay nada más”.

Y concluyó la entrevista asegurando que convalecerá algunos días en su casa, para después incorporarse a proyectos personales.

“Me cuidaré con la dieta y de paso adelgazaré, que me hace falta”, prometió Doña Silvia Pinal.

