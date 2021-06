¡Siguen las demandas! Alejandra Guzmán inicia batalla legal contra Gustavo Adolfo Infante

El escándalo de la familia Guzmán-Pinal está lejos de terminar, así se comprobó luego de que se diera a conocer que Alejandra Guzmán también decidió tomar acciones legales en contra de Gustavo Adolfo Infante. ¡Aquí te contamos los detalles!

Luego de mantenerse con bajo perfil por un tiempo, Alejandra Guzmán se tomó el tiempo de pensar su siguiente jugada. Y fue el periodista Gil Barrera quien compartió cuál es su siguiente paso en torno a la polémica de Frida Sofía.

De acuerdo al comunicador, “La Guzmán” está dispuesta a demandar al líder de “De primera mano” por daños y perjuicios.

“Estoy en condiciones de confirmar que hay una nueva demanda por daños y perjuicios contra @GAINFANTE … La demandante es… @Al3jandraguzman#AlejandraGuzmán”, asegura el periodista de espectáculos sobre la demanda a la que se enfrentará Gustavo Adolfo Infante.

Infante se libró de la demanda de Enrique Guzmán, ¿podrá con la de Alejandra?

Hace algunas semanas, el cantante Enrique Guzmán reveló que llegaría a los tribunales con Gustavo Adolfo Infante por el rol que jugó en las acusaciones hechas por Frida Sofía.

Sin embargo, sus esfuerzos por conseguir “justicia” no rindieron frutos, pues se infirmó que las autoridades calificaron como improcedente la denuncia del intérprete de “Payasito”.

“Hoy la Fiscalía determinó que no hay justificación la implementación de dichas medidas, debido a que no he tenido conductas de agresiones en su contra se determinó que tampoco se justifica la implementación de protección“, dijo el periodista en su programa De Primera Mano.

