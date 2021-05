¡Sigue la polémica! Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, es acusado de estafa millonaria

Continúa la polémica para Frida Sofía, pues ahora su papá, el empresario Pablo Moctezuma, está siendo señalado por el restaurantero Roberto Morales por un supuesto fraude millonario; ventilando que le debe más de 10 millones de pesos mexicanos.

La denuncia pública ocurrió a través de las cámaras del programa “Ventaneando”. Allí, el empresario restaurantero relató que Pablo Moctezuma lo estafó a través de “la compra” de un restaurante que tenía en una de las zonas más costosas de la Ciudad de México.

“Después de que le vendí el restaurante me invitó a formar parte de él, algo que nunca se consumó. Al parecer ya lo tenía todo planeado. Yo le entregué los documentos del restaurante y pagarés. En aquel entonces, 2007 aproximadamente, estamos hablando de entre 4 o 5 millones de pesos”, aseguró Morales.

De acuerdo al empresario, Pablo Moctezuma no le entregó la cantidad acordada tras la entrega del inmueble.

“En varias ocasiones, tres o cuatro, me dio cheques sin fondos, me pedía que lo esperara ‘que ya iba a fondear los gastos’ hasta que me cansé… después de un año que me trajo de vuelta en vuelta, llegó la demanda”, agregó.

Sin embargo, cuando el afectado interpuso una demanda en contra del padre de Frida Sofía, sus abogados se dieron cuenta que Moctezuma solo enfrentaba su demanda, sino varias por el mismo “delito”.

“Con la parte penal nos damos cuenta de que no soy el único defraudado. Me compra el restaurante y vende el restaurante a cuatro personas más“, aseguró.

Además, el demandante detalló que durante el proceso “mis abogados se dan cuenta que no tenía nada a su nombre; las cuentas no tenían fondos, la casa no era de él, las acciones que me dio de garantía del restaurante no eran de él, no tenía absolutamente nada… es cuando se pasa todo (la demanda) a un fraude y pasa al ámbito penal”.

