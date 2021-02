¡Siempre sí! Yuri confiesa que se contagio de Covid-19

Luego de que hace unos meses varios de los jueces de “Quién es la máscara?” anunciaran su contagio por Covid-19 y Yuri negara el suyo, la cantante confiesa que en su momento sí dio positivo a la prueba.

En ese entonces, Gustavo Adolfo Infante aseguró que Yuri también se había contagiado. Pero la cantante desmintió la noticia a través de un video en redes.

Sin embargo, el miércoles pasado durante una entrevista con el programa “De primera mano”, fue la veracruzana quien confesó que sí tuvo Covid-19.

“Todos los días con Dios y sin él yo no hubiera pasado esta enfermedad y estas crisis que he tenido. En el mes de octubre tuve covid-19, no lo sabía, pensé que era alergia porque se parece mucho”, reveló.

Yuri relata cómo vivió su contagio por Covid-19

Asimismo, contó que a pesar del tiempo que ha trascurrido desde su contagio, tiene secuelas de la enfermedad, y cataloga los ataques de ansiedad como uno de los más graves.

“Cuando sucedieron todas estas cosas fueron después de la Máscara que estuve grabando, ahí me vinieron secuelas, unos ataques de ansiedad terribles, unas taquicardias”.

Además de esto, Yuri y su esposo sufren de pérdida de cabello, por lo que muchos asumen que su marido también fue víctima del virus.

“El pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar y a mucha gente le viene de diferentes maneras las secuelas. En diciembre pasé un mes muy fuerte, me levantaba a las 6 de la mañana por ataques de ansiedad”, contó la cantante.

Ante estas nuevas declaraciones, el conductor Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Yuri:

“Mentiroso, mala onda, chiquito, chismoso’, así me llamó. Yo lo supe y pedí una entrevista con Yuri y la producción de Quién es la máscara me dijo que Yuri tenía coronavirus (…), Yuri no quería que se supiera y a pesar de esta respuesta chistosa. Yuri me da la razón a través de una transmisión en vivo para su iglesia”.

