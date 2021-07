“Yo siempre me veo preciosa”: así respondió Sherlyn al hate en redes sociales

La actriz Sherlyn pidió un alto a las críticas y dio una lección a sus detractores luego de ser el blanco de señalamientos por subir unas fotografías en traje de baño. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz decidió emitir un mensaje de amor propio y pidió a los internautas tener sensibilidad a la hora de criticar el aspecto físico de otros, pues no se sabe por lo que están pasando.

“Les quiero platicar un poco de porque empezar este régimen. Tengo un tema de amor propio y de amar el cuerpo, que cuando me paro en un espejo siempre me veo preciosa, yo siempre, me veo y digo: ‘¡wow! Gracias Dios por estas piernas que me llevan a todos lados, por mi manos, mis brazos, por estas pompas'”, dijo a través de sus historias.

Además, resaltó que las redes sociales han pasado de ser un lugar donde las personas comparten momentos importantes, a un sitio lleno de negatividad y críticas hacia el aspecto físico de las personas.

De acuerdo a las declaraciones de Sherlyn, en su caso ha sido muy duro, pues luego dar a luz, los señalamientos hacia su cuerpo solo se intensificaron.

Asimismo, la famosa aprovechó para descartar los rumores de embarazo, mismos que comenzaron desde que compartió fotos en traje de baño.

“Por las bubis que alimentaron a mi hijo por un año, o sea, le tengo demasiado amor al cuerpo, pero ahora que me fui a la playa y ahora que fue el cumpleaños de André, muchos me dijeron: ‘ya estás embarazada'”, compartió.

Para concluir, Sherlyn se sinceró sobre el proceso que ella vivió tras ser víctima de miles de comentarios negativos hacia su figura. Estos la llevaron a buscar ayuda profesional para detectar “lo que estaba mal con ella”.

“Dije: ‘Igual y si me están percibiendo gorda es porque algo está mal’, ya fui al doctor, afortunadamente fui con un especialista y no me volví loca, no deje de comer. Amo mucho mi cuerpo. Sé que es el instrumento para poder acompañar y traer a André“, finalizó.

