Sherlyn vuelve a su peso a un mes de haber tenido a su hijo. La actriz ha recuperado su cuerpazo y esbelta figura que siempre ha tenido.

Ella se une a las famosas que al poco tiempo de haberse convertido en madres logran recuperar su cuerpo que tenían antes de embarazarse.

Una de las famosas que se encuentra completamente feliz tras haberse hecho realidad uno de sus más grandes sueños, ser madre, es Sherlyn.

La actriz de 34 años de edad ha sorprendido a sus seguidores al subir un video en Instagram Stories donde aparece luciendo una espectacular figura, luego de que con el embarazo de su primer hijo subiera 13 kilos, los cuales ya bajó.

Así lo explicó en el video que compartió donde dijo que gracias a unas fajas es como ha podido recuperar su esbelta figura, Sherlyn reveló que la doctora Karen Carrillo que es experta en medicina estética se las recomendó para la etapa del pos-parto:

“Te las pones por debajo de la ropa [y] no se nota. ¡Es espectacular y funcionan. Habrá gente que les diga que usen fajas [y] otros que no. A mi la verdad es que sí me ha funcionado muy bien”, comentó.