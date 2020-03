Sherlyn presume seis meses de embarazo en bikini. La actriz ha causado polémica debido a que recurrió a un tratamiento inseminación artificial para poder ser mamá.

A sus 34 años de edad la actriz decidió que se encuentra en el mejor momento de su vida para convertirse en madre, uno de sus más grandes sueños.

En su cuenta de Instagram la actriz compartió unas fotografías donde informa que se encuentra en su 27 semana de embarazo, disfrutando un poco de sol en la playa.

La fotografía fue tomada desde el NIZUC Resort & Spa, en Cancún y Sherlyn aparece luciendo su espectacular baby bump utilizando un diminuto bikini.

“Amado hijo, hace 27 semanas me convertí en otra mujer cuando me enteré que sería tu mamá, que maravillosa bendición y que gran responsabilidad, en unos años leerás esto y te darás cuenta que a esta mujer se le expandió el corazón, el amor y la barriga ante la noticia más bonita que he recibido tu vida en mi vida, te espero con toda la ilusión , la gratitud y el amor del mundo

Te amo mi cielo

Tu mamá”, comentó la actriz.

Cabe mencionar que con estas maravillosas fotografías, Sherlyn deja atrás el escándalo en el que se había envuelto, en el que supuestamente le habría pedido a Lambda García, que es su uno de sus mejores amigos, fuera el padre de su hijo.

Por lo que el actor salió desmentir ese rumor y afirmó que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto y que nunca le pidió Sherlyn ese favor.

Asimismo la actriz se defendió y pidió a los medios de comunicación que dejarán de lucrar con su embarazo.

“Yo en este momento digo basta, basta de que utilicen mi nombre, basta de que utilicen mi embarazo, basta de que utilicen a mi hijo para estar llenando de notas de relleno los programas”, comentó.

