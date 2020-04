Sherlyn preocupada tras el cierre de sus cafeterías por COVID-19

View this post on Instagram

Hoy más que nunca, Isabella te necesita🙏🏾💖 Haz tus pedidos a domicilio a cualquiera de nuestras dos sucursales para ayudarnos a sobrellevar esta crisis que a todos nos tomó por sorpresa📞🙏🏾. Pide tus platillos y postres favoritos para no extrañar nuestro delicioso sabor y para poder vernos de nuevo una vez que esta situación termine💖🙌🏽 #IsabellaLovers – – – – #cdmx #restaurantescdmx #pinkspot #pink #foodporn #foodiescdmx #restaurantes #roma #condesa #foodblogger