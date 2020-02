Sherlyn encañonó a su brujo para que no revelara este secreto. En gran escándalo está metida Sherlyn luego de que la revista TvNotas publicara en su edición de este martes unas polémicas declaraciones que dio su clarividente. Según lo dicho por el brujo ambos esconden un secreto que de salir a la luz destruiría a Sherlyn.

Jorge Clarividente reveló que Sherlyn lo mandó a golper, amenazar y encañonar por unos sujetos desconocidos para que estuviera consiente de que no podía decir nada. “Esto sucedió hace unos días, según relata el afectado él iba llegando a su trabajo cuando dos tipos lo interceptaron.

“Salieron de una lujosa camioneta color negro se me acercarony me empezaron a jalar y a pegar”, aseguró. Posteriormente los sujetos lo encañonaron y lo amenazaron. “Me encañonaron y me dijeron de forma agresiva: ‘Ya no hables más y quédate callado, cabr*n pobre de ti si revelas el nombre del papá’”, aseguró.

El brujo dice que esta no es la primera vez que pasa por algo así, previamente ya había recibido amenazas de muerte y fue víctima de agresión. Luego del ataque pidió ayuda a las personas que estaban por el lugar y fue trasladado a un hospital.

Afortunadamente, según cuenta la revista de circulación nacional, el brujo Jorge solo tenía una herida en la cabeza y le dieron un punto, además le enviaron antibióticos y aproximadamente 15 días de reposo. “Solo tenía una herida en la cabeza y no corría riesgo mi vida”, declaró.

Desde que Sherlyn anunció su embarazo mucho se especuló sobre el nombre del padre, sin embargo ella aseguro que se trata de una decisión que tomó sola y “un amigo “íntimo” la habría apoyado.

Con información de Radio Fórmula.