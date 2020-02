Sherlyn arremete contra Ventaneando por declaración de Lambda García

Sherlyn arremete contra Ventaneando. El programa reveló la noticia de que Lambda García rechazó ser el padre de su hijo.

La actriz utilizó sus redes sociales para arremeter contra el programa, por haber difundido la falsa noticia.

El día de ayer ‘Ventananeando’ dio a conocer que Sherlyn le pidió a Lambda García que fuera el papá biológico de su primer hijo.

Fue el propio actor quien da a conocer para las cámaras del programa el favor que le pidió su gran amiga Sherlyn.

Tras aquella noticia, Sherlyn se encuentra muy molesta contra el programa de TV Azteca y así se defendió:

“A @ventaneandouno y a los que opinan sin saber y sacan de contexto las declaraciones para tener una nota, es claro para todos que estamos atravesando uno de los peores momentos para ser mujer en México, feminicidios, abusos, violencia, secuestros, machismo, sueldos que no son equitativos y al final todo se reduce a una cosa FALTA DE RESPETO”.

Asegurando que ha sido criticada en ese programa tras su decisión de ser madre soltera:

“Me sorprende mucho que en esta época un medio con tantos años de trayectoria se sume a atacar a una mujer pública y lo más importante SU MATERNIDAD, si yo DECIDÍ no buscar un papá para mi hijo, no veo quien les asigno esa tarea. Las conductoras del programa son mamás y saben bien que con los hijos no se juega y que entre nosotras debemos apoyarnos y los hombres tienen la obligación de cuidar nuestra integridad y no violentarnos”.

Para concluir pidió respeto para ella y todas las mujeres:

“¿Es tan difícil que en pleno 2020 una mujer independiente que lleva trabajando 29 años se haga cargo de su maternidad? Así que reitero… respeto a la mujer y a sus decisiones que nadie les está pidiendo que eduquen a mi hijo o lo mantengan””.

Cabe mencionar que el día de hoy por la mañana Sherlyn acudió al programa Hoy, donde trabaja Lambda García, y ahí él le pidió una disculpa pública, asegurando que su declaración fue alterada.

Sherlyn arremete contra Ventaneando por declaración de Lambda García

Con información de Tribuna.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.