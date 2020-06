Sharis Cid, ¡Esto opina de las peleas entre actrices!

Sharis Cid: “No tengo que meterme en la vida de los demás, ya tengo con la mía”. Luego de los escándalos desatados entre actrices como Alejandra Ávalos y Érika Buenfil, así como Vanessa Guzmán y Cynthia Klitbo…

Recientemente hemos dado cuenta de cómo Alejandra Ávalos señaló a Érika Buenfiel de haberse burlado múltiples veces de ella a lo largo de su carrera, y cómo la Reina de Tik Tok le ha respondido.

A dicho escándalo se sumó uno más, el protagonizado por Cynthia Klitbo quien reveló que Vanessa Guzmán era el “ser más despreciable” sobre la tierra, luego de los problemas que sostuvo con la ex modelo.

Al respecto EL DICTAMEN tuvo la oportunidad de entrevistar y cuestionar a la talentosa, Sharis Cid, quien con 26 años de carrera se coloca como una de las actrices más entrañables de la pantalla chica en México.

“Yo te lo digo no por soberbia o vanidad, pero siempre he sido una mujer muy trabajadora. A mí me gusta trabajar, no me gusta meterme en la vida de los demás, ya suficiente tengo con la mía como para andar inventado o buscando del pasado o rascándole para hacerme un poquito más de fama, no, yo trabajo”.

“No me lo vas a creer y no quiero sonar a santa, pero he tenido muy buena suerte, de verdad me ha tocado trabajar con compañeros maravillosos que no puedo decir que son mis amigos o mis amigas, pero hay personas que admiro y quiero muchísimo, personas que me han ayudado. Te pudo decir que Arturo Peniche con quien hice ‘La Intrusa’ ahora es mi consuegro; Mariana Seoane una gran amiga; Nora Salinas… no he tenido problemas gracias a Dios”.