Shakira y JLo representarán a latinos en el Super Bowl

Shakira y Jennifer Lopez representarán a latinos en el Super Bowl, desde hace varios días han compartido en sus redes sociales detalles de cómo se están preparando para la máxima fiesta de la NFL.

Este jueves 30 de enero Shakira y JLo dieron una rueda de prensa para compartir lo emocionadas que se encuentran a escasos días de brindar su show a la mitad del duelo deportivo entre San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs.

La actriz y cantante Jennifer López dijo que habrá mucha energía en el escenario del Super Bowl:

“Hay mucha energía, es muy entretenido. Habrá momentos, creo que cubrimos todo. Está lleno de momentos increíble, va a estar cargado, estará cargado”, comentó.

Asimismo, Shakira confesó que nunca se hubiera imaginado cantar en mencionado evento que organiza la NFL:

“Si alguien me hubiera dicho en Barranquilla que iba a estar aquí cantando en el Super Bowl, que es uno de los eventos más importantes globales, quizás no me lo hubiera creído, pero aquí estamos, es una realidad.

Creo que es un claro ejemplo, un ejemplo palpable de que todo es posible, de que hay que soñar en grande y de que hay que luchar por nuestros objetivos, nuestros ideales en la vida, porque se pueden conseguir a base de disciplina, a base de esfuerzo y estoy muy agradecida por esta oportunidad”, expresó.

También la interprete de ‘Me gusta’ comentó la importancia que tiene la presencia latina en Estados Unidos:

“Creo que es una oportunidad para poder mostrar de qué estamos hechos nosotros los latinos, la contribución única que hacemos a este país y al mundo, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y la fuerza motriz.

La fuerza tan relevante que nos hemos convertido en este país y somos realmente importantes en el desarrollo social de este país.

Somos parte del tejido social de este país y yo no nací aquí pero siento que de alguna manera también estoy representando a los latinos y a las latinas de todas partes, entonces es una gran responsabilidad y una alegría también”, informó.

Por su parte Jennifer López mencionó sentir muy empoderada con la oportunidad de cantar en el Super Bowl:

“Ver a dos latinas haciendo esto, en esta época, en este país, es muy empoderante para nosotras. Estoy muy orgullosa de poder ayudar y transmitir este mensaje”, dijo.

