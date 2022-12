Shakira desmiente relación con instructor de surf

Gabriel Salvador Carvallo/ EL DICTAMEN

La cantante Shakira, ex pareja sentimental del ex futbolista Gerard Piqué, desmiente supuestos rumores de estar en una relación sentimental con su instructor de surf, dando así de esta manera un cierre a las recientes publicaciones de distintos medios de comunicación sobre su hipotética relación sentimental, comentando que en este momento no tiene “ninguna pareja” y se encuentra totalmente concentrada en el bienestar emocional y la salud de sus hijos.

“Por respeto a mis niños, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar”, compartió la cantante en recientes declaraciones.

Fuentes cercanas al entorno de la cantante también han dejado claro que Shakira mantiene únicamente una relación profesional con el entrenador, que además de darle clases anteriormente a sus dos hijos, también fue en su momento instructor de su en ese entonces esposo.