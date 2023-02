Tras darse a conocer que el actor Pablo Montero, está siendo investigado por supuestamente haber abusado sexualmente de una mujer en Tapachula, Chiapas; el también cantante negó las acusaciones, y respondió que “sería incapaz de hacer algo así”.

“Es mentira. No tengo nada que esconder. Me conocen muy bien los pantalones que tengo. Primero me doy un balazo en la cabeza antes de que pase eso. Tengo a mis hijas, tengo a mi familia, tengo a mi mamá”, expresó.

Sería incapaz de hacer algo así: Pablo Montero responde a acusaciones de abuso sexual

En entrevista con un conocido medio de espectáculos, aseguró que es inocente y dijo que no le teme a las acusaciones.

“Yo no tengo miedo de nada, ni a la cárcel ni a nada. Lo que tengo que hablar lo diré con la verdad y la cara”, agregó.

La Fiscalía de Chiapas informó que Pablo Montero si cuenta con una denuncia por violación en agravio de la joven Ximena “N” desde el pasado 7 de enero, sin embargo, negó que haya una orden de aprehensión en su contra.

