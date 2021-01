Sergio Sepúlveda, conductor de “Venga la Alegría”, da positivo a Covid-19

El conductor de televisión, Sergio Sepúlveda dio a conocer que contrajo Covid-19 a través de un enlace desde su casa con el programa matutino “Venga la Alegría”.

En la entrevista, Sepúlveda confirmó que hasta el momento no ha presentado ninguna complicación, pero se mantiene alerta y bajo atención médica para evitar cualquier contratiempo.

“El oxímetro es mi nuevo mejor amigo, no hay que permitir que los pulmones se inflamen y también me estoy tomando la temperatura. Ayer me hice una placa y mis pulmones están bastante bien, hasta el momento. Estoy más enojado que otra cosa”, comentó Sergio Sepúlveda a sus compañeros del programa.

El conductor de “Difícil de creer” cuenta que siempre trató de cuidarse de un contagio, siguiendo las medidas sanitarias pertinentes, por lo que desconoce cómo o dónde contrajo el virus.

“Vinieron a mi hogar a hacerme la prueba y en la noche resultó ser positiva… ¿Dónde lo agarré?, no sé”, detalló en la entrevista.

Sergio Sepúlveda concluyó el enlace revelando que se mantendrá en casa junto a su familia hasta que se vuelva a realizar la prueba y esta refleje un resultado negativo.

Recordemos que “Venga la alegría” es uno de los programas de la televisión que más ha padecido los estragos de la pandemia de Covid-19, siendo Patricio “Pato” Borghetti el primero en contraerlo.

A la lista se suman Kristal Silva, Flor Rubio, Brandon Peniche y “El Capi” Pérez. Más tarde, en noviembre, Laura G anunció su contagio.

