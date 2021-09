Sergio Mayer pierde 90% de audición en oído izquierdo por posible envenenamiento

Este lunes se dio a conocer que Sergio Mayer fue hospitalizado de emergencia y ahora se reveló la posible causa: un envenenamiento que lo llevó a perder el 90% de su audición. ¿Cómo ocurrió? Aquí te lo contamos.

Tras la difusión de la noticia en la que el político se encontraba hospitalizado, no pasó mucho tiempo antes de que su equipo de relaciones públicas rompiera el silencio.

“Está delicado con respecto a que perdió el 90% de su oído izquierdo” dijo Vicky López. “No habrá comunicado, desde el viernes está en tratamiento, es una intoxicación muy fuerte y se sospecha envenenamiento. Ahora está siendo trasladado a otro hospital para seguir con su tratamiento”, declaró.

Con el paso de las horas, más hechos tuvieron lugar, por lo que la propia publirrelacionista decidió informar que el ex Garibaldi ya fue ingresado a otro hospital para buscar un tratamiento para el virus que contrajo (descartó que sea Covid-19).

Sergio Mayer perdió audición en oído izquierdo

“Es una intoxicación muy fuerte, una infección, entonces puede ser hasta por envenenamiento, él no va a meter denuncia ni nada porque no sabe ni de dónde ni cómo, si pudo ser un alimento, si pudo ser a propósito, entonces desconoce y como no puede meter una denuncia porque no está seguro quién ni como y como va él siempre a restaurantes desconoce cómo fue”, señaló la PR de Sergio Mayer.

“Solamente que ya le afectó, ya no puede escuchar del 90% del oído izquierdo y ahorita está en otro hospital para ver qué pueden hacer, si con tratamiento se puede curar, aliviar. Sigue delicado y es por intoxicación. No sabe qué comió o si fue un alimento en específico”, añadió sobre la salud del famoso.

A pesar del revuelo que causó el informe, ni el propio ex Presidente de la Comisión de Cultura en Diputados, ni su esposa Issabela Camil, se han pronunciado al respecto.

