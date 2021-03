Sergio Mayer acusa a Natália Subtil de abusar de su hijo cuando era menor de edad

Sergio Mayer se fue con todo contra la madre de su nieta, Natália Subtil, acusándola de haber abusado de su hijo cuando este era menor de edad. Te contamos qué fue lo que dijo.

En una entrevista retomada por el programa matutino “Hoy”, Sergio Mayer habló sobre Natália Subtil y la señaló por haberse “aprovechado” de su hijo cuando él tenía 17 años.

“Yo te diría en este caso que mi hijo fue violentado, tenía 17 años y abusaron de él ¿Dónde está la igualdad y la equidad?”, dijo el ex Garibaldi.

Recordemos que hace 4 años se dio a conocer que Sergio Mayer Mori, había iniciado una relación con Natália Subtil, modelo 10 años más grande que él.

Pocos meses más tarde se anunció que la pareja esperaba un bebé, su hija Mila. Y aunque por mucho tiempo hubo cierta tensión entre la modelo y el padre del joven, las cosas se “calmaron”. Ahora, el problema resurge.

Dentro de sus declaraciones, Sergio Mayer afirma que si hubiera sido su hijo quien mantuvo una relación con una menor de edad, lo hubieran “linchado“.

“Mi hijo fue violentado siendo menor de edad, entonces busquemos equidad. Si Sergio hubiera tenido 28 años, hubiera estado casado y se mete con una niña de 17 años ¿Qué hubiera pasado?, ahí está la respuesta”, dijo.

Para concluir su entrevista, Mayer hizo un llamado al “uso correcto de la equidad”, y no utilizarla solo para el beneficio de un género.

“Si estamos buscando equidad e igualdad seamos correctos y no tengamos una doble moral de a veces sí y a veces no. A mi hijo le di las bases, le di principios, educación, ya lo que él hizo cuando salió de la casa es su responsabilidad”, expresó el ex de Bárbara Mori.

Hasta el momento, ni la modelo Natália Subtil ni Sergio Mayer Mori, se han pronunciado al respecto sobre las declaraciones.

