Sergio Goyri fue víctima de Covid-19: “En el hospital me lo pegaron”

El actor Sergio Goyri dio a conocer que forma parte de los famosos que han sido víctima del coronavirus.

En una entrevista reciente con el programa Hoy, el actor confesó que se contagió de Covid-19 tras acudir al doctor para tratar un problema de salud que venía manejando.

“Tomé una mala decisión de operarme una hernia que tenía, y fue muy malo porque en el hospital me pegaron el virus, pero afortunadamente salimos adelante”, señaló.

Goyri aseguró que hasta el momento no ha presentado ninguna secuela derivada de su contagio. Sin embargo, se mantiene alerta y cuidándose para evitar volver a pasar por la enfermedad.

“Gracias a Dios salimos adelante y no he tenido nada a consecuencia de eso. Bendito Dios todo bien”.

Por otro lado, el actor confirmó su regreso a la pantalla chica con la telenovela “Diseñando tu amor”, bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo. En este proyecto interpretará a uno de los personajes principales.

El actor finalizó la entrevista reafirmando su emoción por volver a las pantallas de México con un proyecto en su casa Televisa.

“Tres años tenía que no trabajábamos aquí en la empresa, pero me siento como en casa. La gente siempre cariñosa, amable y muy profesional. Me siento como pez en el agua”, dijo.

