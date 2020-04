Sergio Basáñez estuvo expuesto a VIH por romance con otro hombre

View this post on Instagram

Hoy hace un año aprendí una de las mayores lecciones de mi vida. Lo que esperaba fuera un reportaje a corazón abierto para romper paradigmas y estigmas con temas personales, resultó ser una trampa mediática para dañar directamente a otra persona y obtener ganancias millonarias. Entonces creí que era un golpe del que no me iba a reponer pronto, sin embargo la vida me estaba otorgando el regalo mas grande: abandonar la opinion pública y construir de una vez por todas una vida llena de plenitud. ¡Pierdes el miedo cuando lo has perdido todo! ¡Ganas fuerza cuando ya no tienes pesos que cargar! ¡Recuperas la sonrisa cuando la boca deja de estar llena de secretos! ¡Se va la soledad cuando se van todos aquellos que te califican! ¡Las bendiciones llegan cuando crees en el único en quien debes creer ciegamente! ¡Llega la verdadera libertad cuando te perdonas a tí mismo! A diferencia de hace un año, mi percepción de lo ocurrido es otra y me reconozco absolutamente culpable de lo siguiente: 1.- Por creer que alguien que no me conoce iba respetar mi dignidad, perdiendo así la oportunidad de un logro periodistico. 2.- Por involucrarme sentimentalmente con una persona que no vive con libertad la naturaleza que le fue regalada. 3.- Por dar explicacion a comunicadores que desconocen de salud y malinforman al mundo. 4.- Por desperdiciar mis palabras sinceras en quienes no creen en mí. Esta experiencia quedará tatuada como el regalo que jamás nadie me ha hecho, porque hoy amo mi historia, amo mi condición, amo mi preferencia y me amo a mí mismo. Por cierto, hoy tengo tres trabajos que me hacen muy feliz y llegaron después de esa pesadilla. ¿Dios se equivoca?