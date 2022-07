Será que es amor: ¿Cuántas temporadas y capítulos tiene la serie en HBO Max?

La novela turca “Sera que es amor” se ha posicionado como una de las series turcas más populares de la plataforma streaming HBO Max con cada una de sus temporadas, gracias a la historia de amor de sus protagonistas, Eda y Serkan ha ganado muchísimos fans de todo el mundo

Llamada originalmente “Sen Çal Kapim”, la producción nos presenta a una joven florista que tiene que confrontar a un hombre luego de que él arruinó su oportunidad de tener una beca para estudiar en el extranjero; es así que el heredero le propone un trato para ayudarla y esto hará que se acerquen más y más. En medio de todo esto tendrán que enfrentarse a muchas pruebas para que su amor sobreviva, estamos en la expectativa de lo que les depara el destino a estos personajes.

Temporadas de la novela turca “Será que es amor”

Esta novela turca, está dirigido por Altan Dönmez y guionado por Ayse Üner Kutlu, se estrenó en FOX Turquía en julio de 2020 y rápidamente se consideró un éxito local al ser emitido a las 20:00, un horario prime time ideal para el mercado del país. Unos meses después llegó a España a través de Telecinco y cruzó el Océano Atlántico casi un año después de su lanzamiento cuando llegó a Puerto Rico bajo el título “Me robaste el corazón” Ahora ya puede ser disfrutada por toda Latinoamérica bajo el nombre de “Será que es amor”.

La exitosa serie originalmente cuenta con dos temporadas: La primera tiene 32 episodios y la segunda solo 13, menos de la mitad de su debut. Es decir, toda su romántica y divertida historia se cuenta en 52 capítulos al menos en la versión original de esta producción.

Si bien, hay una versión internacional que está conformada por 161 episodios, siguen existiendo únicamente dos temporadas de la popular serie turca que también es conocida como “Love ls In the Air”. Por ahora no está claro si HBO Max tendrá en su catálogo la versión nacional o la internacional de “Será Que Es Amor”, y habrá que esperar a que más capítulos de la serie se estrenen para conocer la verdad. Aunque, por el momento en Latinoamérica cuenta hasta ahora con 80 capítulos, ya que cada lunes se estrena 5 episodios nuevos, claro esta por verse si finalmente lo dividirán por temporadas o simplemente lanzarán todos los capítulos como parte de una misma.