El actor Pablo Lyle fue condenado a cinco años de prisión y 8 en libertad condicional por el homicidio involuntario de un ciudadano cubano en Miami, en 2019.

Asimismo, el actor tendrá que tomar clases de manejo de la ira y cumplir con 100 horas de servicio comunitario.

En la audiencia que se llevó a cabo este viernes, Pablo Lyle soltó unas lagrimas y se disculpó por el incidente ocurrido en 2019 asegurando que había aprendido una lección.

Sentencian al actor Pablo Lyle a 5 años de cárcel por homicidio involuntario

“Realmente lo siento (…) Les ofrezco la disculpa más sincera que nunca he ofrecido en mi vida. Puedo decir que he aprendido una lección; sé que perdieron alguien muy importante, no puedo hacer nada para traerlo de vuelta”, expresó.

Cabe recordar, que fue el pasado 31 de marzo de 2019, cuando el actor Pablo Lyle protagonizó un altercado en la vía pública y accidentalmente terminó con la vida de un ciudadano cubano de 63 años.

